Начали строить еще при Сталине: что известно о резиденции Путина "Ужин", которую якобы атаковали украинские дроны

Глава МИД РФ угрожает Украине "симметричным ответом"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы в ночь на 29 декабря Украина атаковала государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, был сбит 91 БПЛА.

Этот факт меняет позицию, но Россия не будет выходить из переговоров по "мирному плану" Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лаврова, Силы обороны Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина 91 БПЛА, все они были уничтожены. Он добавил, что информации о пострадавших и повреждении инфраструктуры в результате этой атаки не поступало.

В то же время, российское чиновник не привел ни одного доказательства, что Украина пыталась поразить резиденцию. Он также заявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию из-за попытки Киева атаковать резиденцию Путина.

"РФ не оставит без ответа эту атаку украинских беспилотников. Объекты для ответного удара РФ уже определены", — сказал Лавров.

Сергей Лавров. Фото РБК

Что известно о резиденции

Поместье Долгие Бороды, также известное под названиями "Валдай" и "Ужин" — резиденция президента Российской Федерации, расположено в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай, недалеко от села Долгие Бороды.

Официальное название резиденции – дом отдыха "Ужин", от названия озера, на берегу которого расположен комплекс. Строительство объекта 201 (так в официальных документах именовалась резиденция) было начато в 1934 году для Иосифа Сталина, который был здесь лишь однажды, в 1939 году. В 1940 году на берегу озера Ужин было завершено строительство трех зданий: объединены в единый комплекс Дача №1 и Дача №2, ближе к деревне Длинные Броды дома для охраны Дача №3.

Резиденция "Ужин". Карта

В 2021 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обнародовал информацию о "самой секретной официальной даче" Путина — резиденции "Длинные Бороды" на озере Ужин в Новгородской области. Согласно кадастровой документации, площадь резиденции составляет 250 гектаров. Там располагаются хозяйственные постройки – склады, гаражи, ангары, а также небольшие гостевые домики.

Резиденция "Длинные Бороды" на озере Ужин. Фото ФБК

Остальные земли оформлены на ООО "Прайм", которое принадлежит Юрию Ковальчуку — другу Владимира Путина и основному акционеру банка "Россия". "Прайм" сдает эту часть резиденции в аренду Управделами президента РФ.

Резиденция "Длинные Бороды" на озере Ужин. Фото ФБК

На территории находятся около 80 зданий. Среди них основное четырехэтажное здание площадью 3500 квадратных метров, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино.

Резиденция "Длинные Бороды" на озере Валдай. Фото ФБК

Рядом находится вдвое больший дом – спа-комплекс с двумя подземными этажами общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. На этажных планах этого здания размещены солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения и лимфопресса, 25-метровый бассейн и отдельный массажный блок.

Резиденция "Длинные Бороды" на озере Ужин. Фото ФБК

На другом этаже расположены спальня, 200-метровый холл, 500-метровая гостиная, сервировочная комната, специальный лифт для еды и помещения для аквариума площадью 13 квадратных метров. На подвальном этаже находятся комнаты персонала и технические помещения, в том числе для обслуживания соляной купели, грязелечения и спецсвязи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит за кулисами переговоров и действительно ли Путин договаривается непосредственно с Трампом.