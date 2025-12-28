До -16 градусов и снег. Где будет холоднее всего на Новый год 31 декабря

Последние сутки года будут морозными и ветреными

Украина встретит последний день уходящего года в условиях классической зимней погоды. Малоподвижный циклон, который навис над страной, обеспечит праздничное настроение благодаря небольшим осадкам, однако водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.

Что нужно знать:

В последний день года снег накроет большинство регионов Украины

Из-за мороза и ветра в регионах сохранится гололедица и эффект метели

Температура опустится до −12 °С, а в Карпатах — до −16 °С

Осадки и ситуация на дорогах

В среду, 31 декабря, практически во всех регионах Украины ожидается выпадение небольшого снега, пишет Meteoprog. В Крыму из-за более высоких температур местами возможен мокрый снег с дождем. Из-за стабильно низких температур на дорогах страны сохранится гололедица — водителям лучше соблюдать дистанцию, а пешеходам выбирать нескользящую обувь.

Согласно данным Ventusky, ближе к вечеру снег продолжится на севере и в центре страны, включая Киевскую, Сумскую, Черкасскую и Кировоградскую область. Также осадки пройдут в восточных регионах.

Данные метеосайта Ventusky

Около 23:00 по Киеву смогут ощутить настоящую зимнюю погоду жители западных областей. Небольшая снежная буря придет во Львовскую, Ивано-Франковскую и Ровенскую области.

Данные метеосайта Ventusky

Ветер

Потоки воздуха будут преобладать западного направления. Скорость ветра составит 7-12 м/с, что может усиливать ощущение холода и создать эффект метели в открытых местностях.

Температурный режим

Последние сутки года будут морозными:

Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12 °С.

столбики термометров опустятся до -7…-12 °С. В Карпатах ожидается наиболее суровая погода, где температура ночью может упасть до -16 °С.

ожидается наиболее суровая погода, где температура ночью может упасть до -16 °С. Днем средняя температура по стране составит -4…-10 °С.

средняя температура по стране составит -4…-10 °С. Юг и Крым традиционно останутся самыми теплыми регионами. Здесь ночные и дневные показатели будут колебаться в пределах от -3 °С до +2 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет новогодняя ночь в Киеве. Из-за теплой погоды снег долго не продержится.