Блокировка карточек из-за неявки в ТЦК: как это работает в ПриватБанке

Закон не позволяет ТЦК блокировать карты напрямую, но есть другой путь

В соцсетях регулярно появляются сообщения о блокировании банковских счетов из-за неявки в ТЦК. Люди возмущаются, обвиняют банки в произволе, распространяют слухи об автоматической заморозке карт "уклонистов". Но реальность оказывается более сложной.

Могут ли банки блокировать счета из-за неявки в ТЦК, выяснял "Телеграф".

Автоматическая блокировка карт так и не появилась в законе

Весной 2024 года депутаты приняли новый мобилизационный закон №3633-IX. Сначала в проекте была норма об автоматической блокировке банковских карт для тех, кто не появляется в ТЦК. После общественного обсуждения эта норма была исключена из окончательной редакции.

В законе осталось только одно прямое ограничение – временный запрет управлять транспортным средством. Его применяют исключительно через суд. Никаких других прямых ограничений закон не предусматривает.

Счета блокируют из-за неуплаченных штрафов — стандартная процедура для должников

ТЦК не может просто приказать банку заблокировать чей-то счет. Но есть законный механизм через исполнительную службу. Работает он так: военкомат выписывает штраф по статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен в зависимости от конкретного нарушения.

Человек получает постановление о штрафе и имеет 15 дней для добровольной оплаты. Если штраф не уплачен, ТЦК передает дело в Государственную исполнительную службу. С этого момента открывается исполнительное производство — точно так же, как при любых других долгах перед государством.

И тогда исполнитель накладывает арест на банковские счета должника согласно Закону "Об исполнительном производстве". Это обычная процедура, применяемая для взыскания алиментов, штрафов за нарушение ПДД, коммунальных задолженностей.

ПриватБанк рассказал, как блокируют счета украинцев

"Телеграф" обратился в ПриватБанк с запросом о блокировке счетов. В пресс-службе банка объяснили процедуру.

"ПриватБанк обслуживает клиентов в рамках действующего законодательства и норм регулятора. Согласно которым банк обязан заблокировать часть суммы на счетах клиента или счета клиента исключительно по обращению государственной исполнительной службы или частного исполнителя после получения постановления об аресте согласно действующей процедуре электронного или письменного обмена информации с банками".

Банк действует на основании официальных документов от исполнительной службы. Без постановления об аресте ни один банк не может заблокировать счет клиента.

По закону исполнитель должен наложить арест на сумму долга: штраф плюс исполнительный сбор. Если штраф составляет 17 тысяч гривен, арестовать должны около 18-19 тысяч. Остальные средства на счете должны оставаться доступными. Однако случаи, когда блокируют весь счет, известны.

