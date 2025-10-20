Отопление в Украине может подорожать сразу вдвое: эксперт рассказал когда

В Украине действуют не актуальные тарифы на теплоснабжение

Повышения тарифов на отопление по завершении военного положения не избежать. Ожидается существенное подорожание, но есть вероятность, что цену будут поднимать постепенно.

Что нужно знать:

Во время военного положения в Украине действует мораторий на цену некоторых коммунальных услуг

Нынешний тариф на отопление применяется с 2019 года

Ожидается подорожание на 40%

Как рассказал руководитель предприятия "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась во время эфира в студии издания "Вичерпно", украинцам не удастся избежать подорожания цен на отопление. Ведь уже после окончания военного положения мораторий перестанет действовать.

Еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении документа, регулирующего цену газа и теплоснабжения. Он должен действовать на протяжении всего военного положения, отменить его невозможно.

Но цены на вышеназванные услуги в Украине не поднимались с 2019 года, то есть 5 лет. За это время стоимость большого количества услуг и даже света выросла в разы. Потому, по мнению Карася, в стране действуют неактуальные коммунальные тарифы на газ и тепло.

"По завершении войны исполнительный комитет введет в действие новые тарифы. Сейчас действующий тариф – это 1500 грн за Гкал, но экономически обоснованный тариф на сегодняшний день – 2500 гривен. То есть ожидается повышение тарифа примерно на 40%", — пояснил руководитель коммунального предприятия.

Добавим, что тарифы на тепло "заморожены" во всех регионах Украины. Соответственно, по завершении войны подобный рост в платежках произойдет в большинстве населенных пунктов.

Однако есть вероятность, что повышать цены для бытовых потребителей будут постепенно. При этом усовершенствуя систему начисления субсидий, чтобы поддержать уязвимые слои населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что начало отопительного сезона 2025-2026 будут оттягивать максимально.