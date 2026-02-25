З Днем української жінки 2026! Красиві привітання у листівках зі святом 25 лютого
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1434
Українська жінка — це не лише про "красу і тюльпани", а й про силу духу, впевненість і професіоналізм
Цієї середи, 25 лютого, в Україні відзначають День української жінки. Символічно, що саме в цей день народилася Леся Українка — поетеса, яка стала символом гідності та сили.
Цей день — не про "красу й ніжність", а про силу та свободу вибору. Це про лікарок і військових, журналісток і фермерок, науковиць і підприємниць. Про тих, хто тримає тил і тих, хто на передовій. Тому привітайте з Днем української жінки своїх мам, подруг, бабусь, колег, сестер.
Українська жінка — це не лише про "весну і тюльпани", а про професіоналізм, волонтерство, військову службу, силу і лідерство. Тому привітати українок в цей день — це знак поваги.
"Телеграф" підготував для вас яскраві листівки, щоб ви могли надіслати їх своїм близьким. Барвиста листівка точно підійме настрій вашій мамі, колезі, подрузі, сестрі чи знайомій.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли Великдень у 2026 році. Цьогоріч це свято в Україні буде одним із найраніших.