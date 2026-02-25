З Днем української жінки 2026! Красиві привітання у листівках зі святом 25 лютого

Українська жінка — це не лише про "красу і тюльпани", а й про силу духу, впевненість і професіоналізм

Цієї середи, 25 лютого, в Україні відзначають День української жінки. Символічно, що саме в цей день народилася Леся Українка — поетеса, яка стала символом гідності та сили.

Цей день — не про "красу й ніжність", а про силу та свободу вибору. Це про лікарок і військових, журналісток і фермерок, науковиць і підприємниць. Про тих, хто тримає тил і тих, хто на передовій. Тому привітайте з Днем української жінки своїх мам, подруг, бабусь, колег, сестер.

Українська жінка — це не лише про "весну і тюльпани", а про професіоналізм, волонтерство, військову службу, силу і лідерство. Тому привітати українок в цей день — це знак поваги.

"Телеграф" підготував для вас яскраві листівки, щоб ви могли надіслати їх своїм близьким. Барвиста листівка точно підійме настрій вашій мамі, колезі, подрузі, сестрі чи знайомій.

Вітання в картинках з Днем української жінки. Фото: vitannya.in.ua

