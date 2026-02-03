В Україні стрибки напруги після атаки: що небезпечніше – високі чи низькі значення (різниця)

Побутова техніка розрахована на стандартні 220±10%

Після чергового російського обстрілу України по всій країні фіксують стрибки напруги в електромережі. Вони можуть негативно вплинути на побутову техніку та навіть вивести її з ладу.

"Телеграф" розповідає про те, чим небезпечно знижену або підвищену напругу в розетках. Так, за даними українських Telegram-каналів, після російських обстрілів у частині міст місцеві жителі зафіксували підвищену напругу у мережі.

Стрибки напруги в Україні. Фото — телеграм-канал "Тризуб"

Українців закликають тимчасово припинити використання електробриборів, щоб зберегти техніку.

Чому стрибки напруги небезпечні

Побутова техніка розрахована на стандартні 220±10%, тобто від 198 до 242 В. Під час атак на енергосистему та аварійних відключень напруга може впасти до нуля, а після повернуться зі "стрибком" або навпаки зниженими значеннями.

Низька напруга

Надто низька напруга (менше 198 В) змушує працювати техніку з подвійним навантаженням, компенсуючи нестачу потужності. Тому перегріваються компресори холодильників, мотори пральних машин чи кулери у комп’ютерах. У такому режимі роботи техніка може довго не прожити, але й не помре відразу.

Висока напруга

Завищені значення (250-300 В) можуть спалити блок живлення комп’ютера, мікросхеми телевізора або внутрішні модулі іншої техніки. Вище 270 – 300 В – миттєва поломка, вибух мікросхем та запах гару.

