У транспорт пускатимуть не всіх: чому в Україні можуть запровадити жорсткі обмеження

Експерт не виключає застосування рішень для громадського транспорту, які вводили владу Києва у розпал пандемії.

Тривалі відключення світла у великих містах України можуть ускладнити роботу громадського транспорту. Якщо ситуація погіршиться, то в електротранспорті проїзд можуть обмежити, запровадивши спецперепустки.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив інженер та транспортний експерт Дмитро Беспалов. Детальніше про це читайте у матеріалі "Спецперепустки на транспорт повертаються? Чому влада може знову обмежити проїзд у містах".

Зазначається, що електротранспорт у великих українських містах забезпечує значну частину перевезень. Наприклад, за даними Державної служби статистики, за півроку 2025-го його послугами скористалися 786,9 млн разів, у той час як автомобільним транспортом здійснено перевезення лише 612 млн пасажирів. Таким чином, повна зупинка або суттєве обмеження роботи електротранспорту можуть призвести до транспортного колапсу.

У зв’язку з цим Беспалов не виключає застосування рішень, які вводили владу Києва у розпал пандемії коронавірусу, але зазначає , що це найгірший варіант розвитку подій.

"Якщо пропозиції громадського транспорту будуть обмежені, тоді логічно буде регулювати пасажиропотік за допомогою спеціальних перепусток. Адже буде потрібно в першу чергу дати можливість добрати на роботу працівникам критичних підприємств. Звісно, дуже не хотілось, щоб спрацював такий найгірший варіант. Але, коли у вас є дуже обмежені ресурси, треба продумувати принципи, за якими їх розподіляти", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп пояснив, чому екстрені відключення 31 січня можуть повторитися.