Рус

У транспорт пускатимуть не всіх: чому в Україні можуть запровадити жорсткі обмеження

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Метро Києва
Метро Києва. Фото Колаж "Телеграф"

Експерт не виключає застосування рішень для громадського транспорту, які вводили владу Києва у розпал пандемії.

Тривалі відключення світла у великих містах України можуть ускладнити роботу громадського транспорту. Якщо ситуація погіршиться, то в електротранспорті проїзд можуть обмежити, запровадивши спецперепустки.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив інженер та транспортний експерт Дмитро Беспалов. Детальніше про це читайте у матеріалі "Спецперепустки на транспорт повертаються? Чому влада може знову обмежити проїзд у містах".

Зазначається, що електротранспорт у великих українських містах забезпечує значну частину перевезень. Наприклад, за даними Державної служби статистики, за півроку 2025-го його послугами скористалися 786,9 млн разів, у той час як автомобільним транспортом здійснено перевезення лише 612 млн пасажирів. Таким чином, повна зупинка або суттєве обмеження роботи електротранспорту можуть призвести до транспортного колапсу.

У зв’язку з цим Беспалов не виключає застосування рішень, які вводили владу Києва у розпал пандемії коронавірусу, але зазначає , що це найгірший варіант розвитку подій.

"Якщо пропозиції громадського транспорту будуть обмежені, тоді логічно буде регулювати пасажиропотік за допомогою спеціальних перепусток. Адже буде потрібно в першу чергу дати можливість добрати на роботу працівникам критичних підприємств. Звісно, дуже не хотілось, щоб спрацював такий найгірший варіант. Але, коли у вас є дуже обмежені ресурси, треба продумувати принципи, за якими їх розподіляти", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп пояснив, чому екстрені відключення 31 січня можуть повторитися.

Теги:
#Транспорт #Відключення світла #Блекаут