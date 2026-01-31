Зачепило навіть Молдову? Чому по Україні аварійні відключення та коли повернеться світло

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

У суботу, 31 січня, в більшості областей України ввели аварійні відключення. В Києві немає світла взагалі. Складна ситуація виникла навіть у Молдові.

Про це повідомляють телеграм-канали. Зауважимо, що офіційно за командою Укренерго введено екстрені відключення у низці областей.

Що треба знати:

В Києві та Харкові повністю зупинилось метро через відключення світла

У Молдові деякі регіони залишились без електрики через проблеми в українській мережі

Графіки відключень під час аварійного знеструмлення не діють

Україну накрив блекаут? Що кажуть в Міненерго

У Міненерго повідомили, що в Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

"Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.

Голова Підкомітету ВРУ з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб наголосив, що наразі про класичний повний блекаут не йдеться.

"Ситуація складна. Наразі стабілізація системи у Києві очікується протягом 4-8 годин, залежно від району. Щодо інших областей, відновлення електроживлення можливе навіть у коротші терміни. Все точково", — каже Гриб.

Що передувало

За даними медіа, в енергосистемі Україні зранку 31 січня нібито сталась серйозна проблема. Через що ввели аварійні відключення, а в Києві нібито блекаут.

"Київ може бути без світла до кінця цієї доби. У багатьох районах повертати його зможуть почати лише завтра", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що офіційно ці дані не підтверджують. Проте українців, у яких є світло, закликають до заощадливого споживання. Графіки відключень під час аварійного чи екстреного знеструмлення не працюють.

Відомо, що внаслідок відключень в Києві та Харкові зупинилось метро. Усі станції знеструмлено і вони працюють лише як укриття. Причиною зупинки називають аварійні відключення та низьку напругу.

Що зі світлом у Молдові

Внаслідок проблем в електромережі України у Молдові стався частковий блекаут. Як повідомили в міністерстві енергетики країни, знеструмлено лінію 400 кВ Ісакча-Вулканешті-МГРЕС. Наразі молдовські енергетики працюють над усуненням несправностей, подекуди напругу вже відновили.

Коли в Україні повернуться графіки та світло

У Міненерго наголосили, що на стабілізацію ситуації треба 2-3 години. Саме тоді має подекуди з'являтись світло. Однак на це впливають морози, які з 1 по 4 лютого сягатимуть до -31 градуса, та російські обстріли енергооб'єктів. Хоча наразі діє дводенне "енергетичне перемир'я", воно закінчується 1 лютого, якраз тоді, коли морози посиляться в рази.

