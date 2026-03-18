Провалився під лід на озері: коли і за яких обставин загинув молодший син Януковича

Смерть молодшого сина Януковича викликала багато домислів

Колишній президент України Віктор Янукович мав двох спадкоємців. Старший син зараз заробляє мільярди на крадіжці, а молодший — у 2015 році загинув за трагічних обставин.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що трапилося з молодшим спадкоємцем президента-втікача. Ми також дізналися, які є домисли та версії щодо загибелі Віктора Януковича-молодшого.

Що відомо про молодшого сина Віктора Януковича

Віктор Янукович-молодший народився 16 липня 1981 року в Єнакієве Донецької області. Кар’єру він розпочав у корпоративному бізнесі, обійнявши посаду першого заступника генерального директора донецького ТОВ "БК" у 2003 році.

За два роки молодший син Януковича став заступником голови Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України" — крила "Партії регіонів". Незабаром він організував SMS-референдум "За російську мову", метою якого було зробити російську мову другою державною серед молоді.

Також Віктор Янукович двічі був народним депутатом України (V та VI скликань) від "Партії регіонів". Хоча його політична діяльність сприймалася скептично.

Своїм головним захопленням сина президента-втікача були автоперегони. Віктор брав участь у чемпіонатах України з кільцевих перегонів, виступав у професійних командах та неодноразово посідав призові місця.

Коли та за яких обставин загинув Віктор Янукович-молодший

Молодший син колишнього президента України загинув 20 березня 2015 року за трагічних обставин. Йому було 33 роки. Згідно з офіційною версією, автомобіль, за кермом якого знаходився Віктор Янукович, провалився під лід посеред озера Байкал.

Разом з ним у машині знаходилося кілька людей, але їм вдалося врятуватися, а Віктор потонув. У ЗМІ писали, що син втікача знехтував правилами безпеки заради ефектних знімків на заході сонця мису Хобой.

Проте загибель Віктора Януковича-молодшого викликала багато домислів та версій. Дехто писав, що його смерть була інсценуванням, а також розглядалися можливі політичні мотиви його смерті. Але жодних офіційних підтверджень цим домислам не було.

Поховано спадкоємця Януковича в окупованому Севастополі, куди після Революції Гідності втекла його мати Людмила Янукович. На могилі Віктора, який спочиває на Братському цвинтарі, встановлено великий меморіал.

