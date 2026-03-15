Скільки ж треба заробляти? У Києві ікру продають за 75 000 грн (відео)

Ціна просто космічна

У київському преміальному супермаркеті "Goodwine" помітили продукт, ціна на який шокує. Один делікатес коштує понад 70 тисяч гривень — і це не за кілограм.

Як показав блогер на своєму YouTube-каналі "Київ від першої особи", 500 грамів ікри продають за 75 тисяч гривень, тобто вартість кілограма майже 150 000 гривень.

Чорна ікра у "Goodwine" коштує 75 тисяч гривень. Фото: Київ від першої особи

Водночас у магазині є більш доступні варіанти — цінники на чорну ікру стартують від 4100 гривень за невеликі упаковки. Для прикладу, блогер показав пропозицію за 18 900 гривень за 250 грамів. Якщо рахувати за кілограм, така ікра обійдеться покупцеві в 75 600 гривень.

Є й дешевші варіанти ікри від 4100 гривень. Фото: Київ від першої особи

реміальний продукт для справжніх гурманів у столиці. Фото: Київ від першої особи

Крім того, в цьому магазині також можна купити ще й м'ясо голуба. Цінник на такий делікатес сягає майже 830 гривень і це не за кілограм. Цей продукт було привезено з Франції.

