Ідеальний графік посадки у березні: коли і які культури висаджувати

Цього варто дотримуватись, аби був гарний врожай

У березні починається активний сезон посівів для холодостійких та теплолюбних рослин. Дотримання правильної послідовності і контролю температури ґрунту дозволяє отримати ранній урожай і не пошкодити насіння заморозками.

Про поетапний графік посадки на березень написали у "szeretlekmagyarorszag". У першу чергу важливо враховувати температуру ґрунту та ризик заморозків: холодостійкі рослини, як горох чи шпинат, проростають вже за 2-5 °C, а теплолюбні — помідори чи перець — потребують понад 15 °C.

Березень варто розділити на три етапи

Перша декада — час для холодостійких овочів та трав: горох, редька, салат, шніт-цибуля, коріандр і крес-салат. У квітнику можна було посіяти холодостійкі однорічні рослини, а на підвіконні — розсаду помідорів, перців і баклажанів.

Друга декада — між 11 та 20 числами — підходить для повторних посівів редиски, шпинату, салату та трав, а також ранньої картоплі в м’якому кліматі. Квіти та трави розширюють асортимент, а теплолюбні рослини поки ростуть лише в приміщенні.

Остання декада, з 21 по 31 березня, — ідеальний час для коренеплодів: моркви, пастернаку та картоплі. Також це остання можливість садити холодостійкі однорічники у квітнику та ділити багаторічні рослини для омолодження.

Місячний посівний календар на березень 2026 року

Відкритий ґрунт:

Кращий час для посіву та посадки ранніх овочів: морква, редиска, петрушка, кріп, салат, цибуля-сівок, часник, рання картопля — з 27 березня. Бобові у ґрунт краще висаджувати 1-3, 19-20 березня.

Теплиці:

Посів насіння чи висадка розсади тепличних культур (томати, перець, огірки, баклажани, шпинат) — переважно на початку місяця (1–3 березня) та в середині/наприкінці (7-8, 19-21 березня).

Підвіконня/розсада:

Для пізньої капусти, кабачків, гарбуза, айстр і чорнобривців найкращий час для посіву на розсаду — 1-3, 7-8, а деякі культури ще й 15-16 березня.

Місячний посівний календар на березень 2026.

