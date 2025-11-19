Мільйонні зарплати та чималі гроші "у тумбочці": що відомо про в.о. міністрів Сугак та Некрасова

До нового призначення обидва посадовці були заступниками славнозвісних міністрів

Після корупційного скандалу крісла міністра енергетики України Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенко не залишились пустими на довго. Аж так стало відомо, що виконувачем обовʼязків глави Мін'юсту стала Людмила Сугак.

Про відповідне інформує Економічна Правда з посиланням на джерела. У Міненерго на посаду в.о. глави інституції призначили Артема Некрасова. Відомо, що раніше він обіймав посаду першого заступника очільниці Міністерства енергетики Світлани Грінчук.

Що відомо про Людмилу Сугак

З червня 2023 року пані Сугак обіймала посаду заступниці Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Зазначається, що вона активно займалася координацією ключових напрямків роботи міністерства, включаючи міжнародно-правове співробітництво, надання безоплатної правничої допомоги, правову та антикорупційну експертизу, а також питання гендерної рівності та реформування пенітенціарної системи.

Людмила Сугак, фото Facebook

Людмила Сугак розпочала свою кар’єру в Міністерстві юстиції України у 2010 році і працювала там до 2017 року. Згодом очолювала Міжнародне управління в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) з 2017 по 2023 рік.

Нова виконуюча обов’язки міністра має дві вищі освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка за спеціальностями "Міжнародні відносини" та "Міжнародне право".

Що у декларації Людмили Сугак

Пані Сугак володіє квартирою, яку придбала ще у 2017 році, та автівкою Infiniti Q50, купленою у 2021 році.

Серед доходів та збережень заробітна плата у понад 1,6 млн грн, готівка 1,8 млн грн та майже 39,5 тисяч доларів:

Що відомо про Артема Некрасова

На початку 2000-х років почалась трудова діяльність Некрасова з органів внутрішніх справ міста Суми. Згодом він працював помічником адвоката та є членом Національної асоціації адвокатів України.

Артем Некрасов, фото Міненерго

Уже у 2007 році кар'єра Некрасова отримала новий виток — енергетика. Відтоді він виконував обов'язки директора ДП "Гарантований покупець". Крім цього Некрасов тривалий час обіймав керівні посади в АТ "Харківобленерго", працював у ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ВАТ "Сумиобленерго", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" і ДП НВКГ "Зоря-Машпроект".

Некрасов має три вищі освіти. У 2001 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальностями "Правознавство" та "Інформаційні системи в менеджменті". Також здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка" у Запорізькому національному технічному університеті.

Що у декларації Некрасова

У спільній власності Некрасова квартира, водночас є й орендоване житло.

Сімʼя Некрасова має дві автівки — Tayota Landcruser, якою володіє сам посадовець, та Kia Sportrage, який володіє дружина Кононенко Тетяна.

Серед грошових надходжень варто виділити зарплату Некрасова у 1,9 млн грн.

Також у декларації зазначення збереження готівки у розмірі 15 тисяч доларів та 100 тисяч гривень.

Що сказав Некрасов про своє призначення

За його словами, він усвідомлює всю відповідальність перед країною та енергетичною галуззю. Також Некрасов наголосив на складності нинішнього опалювального сезону та назвав пріоритетні завдання Міненерго.

"Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів", – заявив посадовець.

Раніше "Телеграф" писав, що новою головою Міненерго може стати керівник НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.