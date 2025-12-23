Найбезпечніша авіакомпанія Європи готова повернутись в Україну. Коли це можливо

Одна з головних умов — безпека польотів

Про готовність повернутись до України повідомила одна з найбезпечніших авіакомпаній Європи. В AirBaltic вже розповіли, які напрямки готові відкрити у першу чергу.

Що треба знати:

Авіакомпанія готова повернутись в Україну за кількох умов

AirBaltic вже додала на офіційний сайт українську мову

Про це повідомила латвійська авіакомпанія у відповідь на запит "Телеграфу". За словами AirBaltic, основною умовою повернення є безпечний та відкритий повітряний простір над Україною.

"АirBaltic прагне відновити регулярні рейси в Україну і з України, як тільки повітряний простір стане відкритим і безпечним", — повідомили "Телеграфу".

Відвопівідь АirBaltic про відновлення польотів в Україні

В компанії додали, що у березні 2025 року делегація airBaltic вдруге відвідала Київ. Тоді пройшла зустріч з місцевими зацікавленими сторонами, під час якої обговорювали можливості відновлення важливого повітряного сполучення.

Наразі авіакомпанія планує з'єднати Київ і Львів з Ригою (Латвія) та відновити рейси з обох міст до Таллінна (Естонія) і Вільнюса (Литва). Але це відбудеться тоді, коли повітряний простір буде безпечним і всі необхідні схвалення будуть забезпечені.

"Авіакомпанія вже інтегрувала українську мову на свій офіційний сайт, підвищивши зручність та доступність для українськомовних клієнтів", — долали в АirBaltic.

Літак АirBaltic

Зауважимо, що airBaltic — латвійська національна авіакомпанія. Вона здійснює пасажирські та вантажні перевезення. Компанія має три базових аеропорти, серед яких основним є Ризький міжнародний аеропорт та два додаткових — Міжнародний аеропорт "Вільнюс" у Литві і Таллінський аеропорт ім. Леннарта Мері в Естонії.

Які авіакомпанії також готові повернутись в Україну

Ще навесні 2025 відома польська авіакомпанія LOT у відповіді на запит "Телеграфу" підтвердила свої плани на повернення в Україну. За словами її представників, компанія уважно стежить за ситуацією та проводить внутрішню підготовку до відновлення польотів.

Також про плани повернутись в Україну повідомили угорська компанія Wizz Air та ірландська компанія Ryanair.

