Самая безопасная авиакомпания Европы готова вернуться в Украину. Когда это возможно

Одно из главных условий – безопасность полетов

О готовности вернуться в Украину сообщила одна из самых безопасных авиакомпаний Европы. В AirBaltic уже рассказали, какие направления готовы открыть в первую очередь.

Что нужно знать:

Авиакомпания готова вернуться в Украину при нескольких условиях

AirBaltic уже добавила на официальный сайт украинский язык

Об этом сообщила латвийская авиакомпания в ответ на запрос "Телеграфа". По словам AirBaltic, основным условием возвращения есть безопасное и открытое воздушное пространство над Украиной.

"АirBaltic стремится возобновить регулярные рейсы в Украину и из Украины, как только воздушное пространство станет открытым и безопасным", — сообщили "Телеграфу".

Отвод АirBaltic о возобновлении полетов в Украине

В компании добавили, что в марте 2025 года делегация AirBaltic во второй раз посетила Киев. Тогда прошла встреча с местными заинтересованными сторонами, в ходе которой обсуждали возможность восстановления важного воздушного сообщения.

В настоящее время авиакомпания планирует соединить Киев и Львов с Ригой (Латвия) и возобновить рейсы из обоих городов в Таллинн (Эстония) и Вильнюс (Литва). Но это произойдет тогда, когда воздушное пространство будет безопасно и все необходимые одобрения будут обеспечены.

"Авиакомпания уже интегрировала украинский язык на свой официальный сайт, повысив удобство и доступность для украиноязычных клиентов", — преодолевали в AirBaltic.

Самолет АirBaltic

Отметим, что airBaltic – латвийская национальная авиакомпания. Она осуществляет пассажирские и грузовые перевозки. Компания имеет три базовых аэропорта, среди которых основным является Рижский международный аэропорт и два дополнительных — Международный аэропорт "Вильнюс" в Литве и Таллинский аэропорт им. Леннарт Мэри в Эстонии.

Какие авиакомпании также готовы вернуться в Украину

Еще весной 2025 года известная польская авиакомпания LOT в ответе на запрос "Телеграфа" подтвердила свои планы на возвращение в Украину. По словам ее представителей, компания внимательно следит за ситуацией и проводит внутреннюю подготовку к возобновлению полетов.

Также о планах вернуться в Украину сообщили венгерская компания Wizz Air и ирландская компания Ryanair.

