ПСЖ — "Арсенал": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

"Парі Сен-Жермен" захищає титул у поєдинку проти амбітного претендента з Англії

У суботу, 30 травня, у Будапешті (Угорщина) відбудеться вирішальна гра у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Парі Сен-Жермен" на "Пушкаш Арені" прийме "Арсенал".

Що потрібно знати

ПСЖ приймає "Арсенал" на "Пушкаш Арені"

Парижани – фаворити зустрічі

Розсудить гру міжнародна бригада арбітрів на чолі з німцем Даніелем Зібертом

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Арсенал". Початок гри о 19:00 за київським часом.

Найкраща атака Європи зіграє проти кращої оборони. Чемпіони Франції — проти чемпіонів Англії. Саме під такими вивісками анонсують фінальну гру у головному єврокубку. Парижани підходять до поєдинку як беззастережний фаворит, проте Каноніри так просто Кубок чемпіонів не віддадуть.

Зазначимо, ПСЖ зіграє у 3-му фіналі ЛЧ у своїй історії, "Арсенал" — у другому. Парижани взяли трофей минулого року, а ось Пушкарі поки не мають перемог. Додамо, що в особистих зустрічах англійці перевершують французів — 4 перемоги "Арсеналу", 3 нічиї та 2 перемоги "Парі Сен-Жермен". Примітно, що дві свої перемоги над Канонірами ПСЖ здобули у півфіналі минулого розіграшу Ліги Чемпіонів (1:0, 2:1).

Додамо, що УЄФА не просто так переніс час початку фіналу Ліги чемпіонів, а гру можна подивитися по ТБ в Україні.

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).

Раніше визначились переможці Ліги Європи та Ліги конференцій. У ЛЄ перемогу відсвяткувала "Астон Вілла", а в ЛК — "Крістал Пелас".