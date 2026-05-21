Зробив боляче Україні та пережив ганьбу в Росії: як "тренерішка" Унаї Емері став великим

Іспанський тренер виправдав своє звання "короля Ліги Європи"

"Астон Вілла" здобула трофей Ліги Європи (другий за силою футбольний єврокубок, — Ред.) У фіналі турніру команда іспанського фахівця Унаї Емері перемогла німецький "Фрайбург".

Що потрібно знати

"Астон Вілла" розгромила "Фрайбурґ"

Емері став 5-кратним чемпіоном Ліги Європи

Унаї залишив гіркий слід в українському футболі

Цей успіх став для Емері п’ятим у кар’єрі на цьому рівні, що є рекордом. Про це повідомляє "Телеграф".

Унаї вже після 3 перемоги поспіль у ЛЕ на чолі "Севільї" стали називати "королем Ліги Європи". Також на його рахунку перемога у другому за силою єврокубку у складі "Вільярреалу".

В Україні Емері пам’ятають у фіналі Ліги Європи 2014/2015. Тоді "Севілья" Унаї завершила оповіді "Дніпра" Мирона Маркевича. Український клуб бився за трофей, незважаючи на війну на Донеччині, втрату домашньої арени, проте обіграти "короля Ліги Європи" не вдалося.

Унаї працював у РФ у 2012 році, коли очолював московський "Спартак". Іспанець пропрацював у Москві трохи більше 5 місяців, після чого був звільнений із ганьбою. Відомий російський форвард публічно назвав Емері "тренерішкою", що стало мемом. Пізніше доля розставила все своїми місцями — іспанець став найбільшим тренером в історії Ліги Європи, а росіянин запам’ятався лише скандалом із самозадоволенням. До речі, Артема після успіхів Унаї в Європі почали називати "грашкою".

Нагадаємо, наступного сезону "Динамо" розпочне свій шлях у єврокубках у кваліфікації Ліги Європи. Це стало можливим після перемоги киян у Кубку України.