Футболіст-ноунейм став головною зіркою ЧС-2026: що відбувається

Маловідомий гравець вмить став популярним

Правий захисник "Веллінгтон Фенікс" та збірної Нової Зеландії Тім Пейн став світовою сенсацією перед стартом Мундіалю. Його популярність багаторазово зросла буквально протягом дня.

Що потрібно знати

Пейн став міжнародним феноменом

Кількість підписників футболіста збільшилась у 170 разів і продовжує зростати

За популярністю гравця стоїть Інтернет

Все завдяки популярному аргентинському блогеру "Ель Скарсо" (справжнє ім’я Вален Скарсін). Інфлюєнсер вирішив "розкрутити" найменш відомого футболіста, який виступить на Мундіалі, і вибрав для цього 32-річного Тіма.

Заклик блогера став вірусним, а сама історія набула розголосу. У результаті кількість підписників Пейна збільшилася з 4 до 683 тисяч. Ця цифра стрімко зростає. Користувачі у коментарях під постами змагаються у дотепності. Уболівальники називають Пейна "найкращим футболістом світу" та розповідають, що "стежать за його кар’єрою з дитинства".

Як грає Тім Пейн

Раніше "Телеграф" розповідав незвичайну історію нападника Луе Бен-Фархата з німецького "Карлсруе". Гравець відмовився виступати на ЧС-2026, поставивши у ступор усю країну.