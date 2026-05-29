ЧС-2026 з футболу пройде по-новому, але знову без нас: що змінилося

Формат проведення головного футбольного турніру 4-річчя сильно змінився

23-й чемпіонат світу з футболу пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд.

Що потрібно знати

ЧС-2026 стане наймасштабнішим в історії

Головна зміна – збільшення кількості команд

Збірна України не змогла відібратися на Мундіаль

"Телеграф" виділив головні зміни, які торкнулися ЧС-2026 порівняно з турніром у Катарі у 2022 році.

Збільшення кількості команд призвело до збільшення кількості матчів, також з’явилася ще одна стадія плей-оф (1/16 фіналу). Тепер на Мундіалі буде 12 груп з 4 збірних. В ігри на виліт вийдуть по дві найкращі команди квартетів, а також 8 найкращих колективів, які займуть 3 місце в групі. Плей-оф пройде за стандартною олімпійською системою.

Додамо, що збільшення команд підвищить прибуток ЧС-2026, проте багато хто побоюється, що на ранніх стадіях турніру збільшиться кількість прохідних матчів та знизиться конкуренція.

Різниця між ЧС-2026 та ЧС-2022/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Сергія Реброва не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Після провалу Ребров пішов, а на його місце прийшов італієць Андреа Мальдера.