Фінал Ліги чемпіонів пройде у незвичний час: навіщо це зроблено

У суботу, 30 травня, у Будапешті відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 ПСЖ — "Арсенал". Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ще минулого року вирішив перенести час початку фіналів ЛЧ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Арсенал".

Тепер фінали головного єврокубка проходитимуть о 18:00 за центральноєвропейським часом (19:00 за київським часом). Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Раніше фінал турніру розпочинався о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за Києвом), проте спортивні функціонери відмовилися від такої моделі. Річ у тому, що проведення гри на 3 години раніше забезпечує низку відчутних переваг.

Для приїжджих уболівальників це означає покращений доступ до громадського транспорту, в першу чергу, після гри, а також безпечнішу та зручнішу поїздку назад зі стадіону. Міста-господарі фіналів отримають вищий прибуток за рахунок того, що фанати довше відзначатимуть свято футболу.

Крім того, новий час початку матчу означає доступніший час трансляції, фінал зможуть подивитися більше людей з інших регіонів. УЄФА особливу ставку робить на залучення наймолодших глядачів.

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).