Цю помилку роблять майже всі: шеф-кухар розкрив секрет ідеально хрусткої риби

Смажена риба — проста й популярна страва, яку легко приготувати вдома, якщо дотриматися кількох базових принципів. Один із них — правильне панірування, яке визначає, наскільки хрусткою буде скоринка і чи залишиться риба соковитою всередині.

Замість класичних панірувальних сухарів чи яйця часто використовують лише борошно. Але важливо, що це не один вид, а суміш кількох типів, які працюють у поєднанні. Найпоширеніший варіант — пшеничне борошно як основа, до якого додають нутове (з бобів нуту). Саме нутове борошно робить скоринку більш хрусткою та "легкою". Іноді також додають невелику частку рисового або кукурудзяного борошна — вони додатково підсилюють хрусткість. Про це йдеться на порталі "okdiario".

У результаті виходить проста суміш без складних інгредієнтів, яка добре обволікає рибу і дає рівномірну золотисту скоринку після смаження.

Для приготування добре підходить дрібна риба. Наприклад, мойва — доступний варіант із ніжним м’ясом, який швидко готується і залишається соковитим після смаження. Також часто використовують хек — він має м’яке біле філе і майже не містить дрібних кісток.

Перед смаженням рибу зазвичай не миють під проточною водою, щоб не вимивати природний смак. Її очищають, обсушують і одразу обвалюють у борошняній суміші без додаткових інгредієнтів.

Смажать рибу в добре розігрітій олії, бажано оливковій або соняшниковій, не перевантажуючи сковороду, щоб шматки не "парилися", а саме смажилися.

Подавати страву найкраще одразу після приготування — тоді скоринка залишається хрусткою, а м’ясо всередині — соковитим.

Окрім мойви та хека, для смаження добре підходять сардини, які мають насичений смак і зберігають соковитість після термічної обробки, тріска — як класичний варіант із щільним філе, а також барабуля, що відзначається делікатним смаком і ніжною текстурою після смаження.