Кривдник "Шахтаря" виграв Лігу конференцій (відео)

"Крістал Пелас" виграв третій за силою єврокубок

У середу, 27 травня, у Лейпцигу (Німеччина) відбувся фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У вирішальній грі зустрілися англійський "Крістал Пелас" та іспанський "Райо Вальєкано".

Що потрібно знати

"Крістал Пелас" переміг "Райо Вальєкано"

Обидві команди вперше грали у фіналі єврокубка

Англійці мали грати в Лізі Європи

Зустріч, що проходила на "Лейпциг Штадіум", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Крістал Пелас". Про це повідомляє "Телеграф".

Команди провели рівний перший тайм та закономірно пішли на перерву без голів. На початку другої 45-хвилинки господарі підняли темп і забили. Жан-Філіп Матета відзначився переможним голом, вдало зігравши на добиванні. "Райо Вальєкано" створив кілька моментів у другій половині тайму, але відігратися так і не зумів.

Примітно, що "Крістал Пелас" мав грати у Лізі Європи, проте через конфлікт інтересів УЄФА перевів Орлів до ЛК. Річ у тім, що американський бізнесмен Джон Текстор був великим акціонером як "Крістал Пелас", так і французького "Ліона". Обидві команди кваліфікувалися в ЛЄ, але пріоритет віддали "Ліону" через вище місце у національному чемпіонаті.

Повний відеоогляд матчу "Крістал Пелас" — "Райо Вальєкано" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Крістал Пелас" посів 10-те місце на загальному етапі Ліги конференцій, "Райо Вальєкано" став п’ятим, уникнувши стиків. Англійські Орли у плей-оф ЛК пройшли "Зріньськи" (3:1 за сумою двох матчів), АЕК Ларнака (2:1), "Фіорентину" (4:2) та "Шахтар" (5:2). Іспанські Бджоли, своєю чергою, вибили з турніру "Самсунспор" (3:2), АЕК Афіни (4:3) та "Страсбур" (2:0).

Раніше став відомим переможець Ліги Європи сезону 2025/26. Англійська "Астон Вілла" розгромила німецький "Фрайбург" (3:0). Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня.