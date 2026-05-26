ПСЖ — "Арсенал": де і коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Головний матч року у клубному футболі покажуть в Україні

У суботу, 30 травня, у Будапешті відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У битві за трофей зійдуться французький "Парі Сен-Жермен" та англійський "Арсенал". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Арсенал".

У прямому етері в Україні матч ПСЖ — "Арсенал" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Подивитися гру можна за підписками: "Megopack" та "Спорт". На цю мить вартість передплати складає від 279 грн/місяць. Зустріч пройде на "Пушкаш Арена", початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11-те місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).