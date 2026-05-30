Казав, що Україна "заслужила війну". Скандальний блогер Трушковський отримав американський паспорт

Чоловік не вперше звинувачує українців зі США

Скандальний блогер Андрій Трушковський, який після початку повномасштабної війни живе у США, 29 травня повідомив у соцмережах, що більше не хоче мати нічого спільного з українцями та натякнув на отримання нових паспортів.

В Instagram блогер опублікував емоційний допис, у якому заявив, що "наситився українською любов’ю". "Офіційно вважайте мене поляком, євреєм, американцем, німцем — ким завгодно, але я більше не хочу мати з вами нічого спільного! (Я про озлоблену частину українців.). Було приємно, але настав час нових паспортів", — написав Трушковський.

Також він додав, що нібито "зробив чимало для розвитку фінансової грамотності українців" та заявив, що "ставить крапку".

Андрій Трушковський зі своєю дівчиною

Скандальні заяви про війну

Це вже не перший скандал за участі блогера. Ще у вересні 2025 року Трушковський викликав хвилю обурення після заяв про війну в Україні. Тоді він звинуватив українців у "байдужості" та заявив, що країна нібито "заслужила" повномасштабне вторгнення. "Хай мене зараз закидають камінням, та я все одно це скажу: Україна заслужила цю війну. Це плата за вибір народу і результат байдужості до реальних проблем кожного з вас!" — заявив блогер.

Його слова спричинили шквал критики у соцмережах. Зокрема, у Telegram-каналі "Злива" назвали висловлювання блогера образливими та небезпечними під час війни. "Бути таким правдорубом дуже зручно зі США", — зазначили автори каналу, коментуючи заяви Трушковського.

Хто такий Андрій Трушковський

Народився та виріс у Києві. Навчався у Національному університеті харчових технологій за спеціальністю "Автоматизація комп'ютерних систем". У 18 років працював офіціантом, згодом — моделлю та ведучим. Пізніше почав активно розвивати блогерську діяльність у сфері фінансів, криптовалюти та інвестицій.

Блогер був одружений зі співзасновницею мережі салонів краси G.Bar Сабіною Мусіною. Пара одружилася у 2020 році, але вже через рік розлучилася. Після розриву Трушковський публічно коментував фінансування першого салону G.Bar. Він заявляв, що бізнесмен Костянтин Чередніченко, колишній чоловік Мусіної, вклав у відкриття бізнесу 50 тисяч доларів, натякаючи на можливе корупційне походження коштів.

Андрій Трушковський і Сабіна Мусіна

Нині блогер живе у Лос-Анджелесі разом із новою обраницею — українською моделлю.

Розкішне життя у США і російськомовний контент

У своїх соцмережах Трушковський регулярно демонструє розкішний спосіб життя. Заробляє блогер на курсах та відео про фінанси й криптовалюту, хоча профільної економічної освіти не має.

Його YouTube-канал має понад 278 тисяч підписників, а Instagram — близько 147 тисяч. Контент блогер переважно веде російською мовою. В описі YouTube-каналу досі є посилання на заборонену в Україні російську соцмережу "ВКонтактє".

Андрій Трушковський має аккаунт "ВКонтакте"

Після початку повномасштабного вторгнення Трушковський живе у США. В одному з інтерв’ю він заявив, що виїхав з України "на законних підставах", оскільки ще з 2016 року є непридатним до військової служби та має відповідні документи.

