ПСЖ - "Арсенал": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" защищает титул в поединке против амбициозного претендента из Англии

В субботу, 30 мая, в Будапеште (Венгрия) состоится решающая игра в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Пари Сен-Жермен" на "Пушкаш Арене" примет "Арсенал".

Что нужно знать

ПСЖ принимает "Арсенал" на "Пушкаш Арене"

Парижане — фавориты встречи

Рассудит игру интернациональная бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Арсенал". Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Арсенал" (обновляется)

Аудиотрансляция матча ПСЖ — "Арсенал"

Лучшая атака Европы сыграет против лучшей обороны. Чемпионы Франции — против чемпионов Англии. Именно под такими вывесками анонсируют финальную игру в главном еврокубке. Парижане подходят к поединку в качестве безоговорочного фаворита, однако Канониры так просто Кубок чемпионов не отдадут.

Отметим, ПСЖ сыграет в 3-м финале ЛЧ в своей истории, "Арсенал" — во втором. Парижане взяли трофей в прошлом году, а вот у Пушкарей пока нет побед. Добавим, что в личных встречах англичане превосходят французов — 4 победы "Арсенала", 3 ничьи и 2 победы "Пари Сен-Жермен". Примечательно, что две свои победы над Канонирами ПСЖ добыли в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов (1:0, 2:1).

Добавим, что УЕФА не просто так перенес время начала финала Лиги чемпионов, а игру можно посмотреть по ТВ в Украине.

Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).

Ранее определились победители Лиги Европы и Лиги конференций. В ЛЕ победу отпраздновала "Астон Вилла", а в ЛК — "Кристал Пэлас".