Збірна України ганебно програла Швеції та не поїде на ЧС-2026 (відео)

Синьо-жовті не змогли кваліфікуватися на головний турнір 2026 року

У четвер, 26 березня, збірна України з футболу зіграла зі Швецією у півфіналі стикового раунду відбору на чемпіонат світу-2026. Синьо-жовті приймали скандинавів в Іспанії.

Українці без шансів програли шведам

Дьокереш оформив хет-трик

Синьо-жовті залишили відбірковий турнір ЧС-2026

Зустріч, що проходила на стадіоні "Сіутат де Валенсія" у Валенсії, завершилася з рахунком 1:3 на користь шведів. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася з холодного душу для України. На 6-й хвилині шведи забили після провалу Синьо-жовтих на правому фланзі — Віктор Дьокереш випередив Бондаря та замкнув простріл Нюгрена. Українці за весь перший тайм практично нічого не створили біля воріт суперників, а ось шведи могли забити ще — Гудмундссон продавив Тимчика та потужно пальнув у штангу.

На початку другого тайму Україна зусиллями Зубкова завдала свого першого удару у рамку воріт, але тут же пропустила другий гол. Забарний невдало оцінив ситуацію, через що Дьокереш вийшов на ударну позицію і з середньої дистанції вразив ворота Трубіна. У середині тайму надії України на успіх остаточно обрушилися. Трубін збив Дьокереша у своєму штрафному майданчику, і сам Віктор реалізував "вирок". Під завісу зустрічі дебютант збірної України Матвій Пономаренко вийшов на заміну та оформив свій перший гол за національну команду.

Україна – Швеція – 1:3

Голи: Пономаренко (90) – Дьокереш (6, 51, 73 — пен.)

Попередження: Нордфельдт (75) – Тимчик (56), Трубін (71)

Україна: Трубін, Миколенко, Бондар, Забарний, Тимчик, Калюжний (Гуцуляк, 60), Зубков (Очеретько, 60), Судаков (Пономаренко, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Циганков, Ванат (Яремчук, 60).

Швеція: Нордфельдт, Гундмундссон (Свенссон, 77), Ліндельоф, Хієн (Старфельт, 37), Лагербільке, Ногрен, Карльстрем, Аярі (Бергвалль, 77), Йоханссон, Дьокереш, Еланга (Сванберг, 90+4).

Повний відеоогляд матчу Україна – Швеція буде доступний тут пізніше. Джерело відео — Megogo.

Таким чином, збірна України не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно було виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. Тепер шведи за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти Польщі. У разі успіху скандинави зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.