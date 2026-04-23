У Украины могут украсть последний шанс поехать на ЧМ по футболу

Иран может освободить свое место на Мундиале

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли призвал главу Белого Дома допустить Италию на чемпионат мира по футболу-2026 вместо команды Ирана. Иранцы могут не поехать на Мундиаль из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Financial Times. Италия является 4-кратным чемпионом мира и самой рейтинговой командой, которая не сумела квалифицироваться на турнир.

Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино, чтобы Италия заменила Иран на чемпионате мира. Я родом из Италии, и для меня было бы мечтой увидеть эту команду на турнире, который принимают США. Они имеют четыре титула, это репутация, которая оправдывает их участие. Паоло Замполли

Кроме того, Трамп хочет улучшить отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на фоне последних дипломатических конфликтов. Италия занимает осторожную позицию в отношении прямой поддержки США в войне против Ирана. К примеру, Италия в марте 2026 года отказала в посадке военным самолетам США на своей базе Сигонелла на острове Сицилия.

Отметим, если Иран откажется ехать на ЧМ-2026, то ФИФА (Международная федерация футбола) согласно своему уставу может делать, что захочет в этой ситуации. Организация действительно может отдать это место Италии. Другие сборные, в частности команда Украины, явно будут не довольны таким раскладам, ведь в таком случае будет нарушен фундаментальный спортивный принцип.

К слову, в сети предлагали провести мини-турнир в случае отказа Ирана, однако кто будет играть, а кто нет, также будут решать в ФИФА, и далеко не факт, что сборной Украины найдется место в этой кампании "счастливчиков".

Сборная Ирана на групповом этапе ЧМ‑2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Эти игры пройдут в США.

Напомним, Италия со скандалом проиграла Боснии и Герцеговины в финале стыкового раунда отбора на ЧМ-2026 — 1:1 (4:1 по пенальти). Перед серией пенальти болбой хозяев украл "шпаргалку" вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы. На листке бумаги были пометки, как футболисты Боснии и Герцеговины бьют 11-метровые удары.

Сборная Украины также не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-оф квалификации европейского отбора.