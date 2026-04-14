Нова дівчина Мудрика показала, що з нею витворяє футболіст (відео)

Пара провела спільне тренування

Американська актриса, співачка та інфлюєнсерка Джордін Джонс показала, як тренується з вінгером "Челсі" та збірною України Михайлом Мудриком. Нова дівчина українського футболіста цього разу зустрілася з ним не у Парижі, а у тренажерному залі.

Відповідне відео Джонс опублікувала в Instagram. На відео користувачі одразу впізнали "Мішу".

Футболіст незвичайно виконав вправу жим лежачи, використавши свою дівчину як штангу. Мудрик продемонстрував Джонс свою силу, що, напевно, вразило Джордін.

Довідка: Джордін Джонс — популярна американська танцівниця, співачка, актриса та інфлюєнсерка. Прославилася в Інтернеті завдяки своїм каверам, які набирали мільйони переглядів у YouTube, а також участю у різних шоу. У Instagram на неї підписано понад 9 млн людей.

Нагадаємо, Мудрик на цей час відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу на мельдоній. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті замішана російська модель, якій приписували роман із футболістом, щоправда, росіянка публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.