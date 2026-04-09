"Шахтар" вшанував пам’ять Луческу розгромною перемогою у Лізі конференцій (відео)

У такий день Гірники не мали права зіграти погано

У четвер, 9 квітня, "Шахтар" зіграв перший матч проти АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Також у цей день у Бухаресті (Румунія) відбулося прощання з великим тренером Мірчею Луческу.

Що потрібно знати

"Шахтар" приймав АЗ у Польщі

Вперше за майже 12 років гру Гірників відвідав президент клубу Рінат Ахметов

Переможець протистояння вийде на "Крістал Пелас" або "Фіорентину"

Зустріч, що проходила на стадіоні "Мейскі" у Кракові (Польща), завершилася з рахунком 3:0 на користь Гірників. Про це повідомляє "Телеграф". Відео надане Megogo.

Перший тайм пройшов за невеликої переваги Гірників, проте до небезпечних моментів справа так і не дійшла.

На початку другого тайму донеччани притиснули суперника до воріт і створили кілька вбивчих моментів, щоправда, футболістам Гірників трохи не вистачило точності. Ключовий момент у грі стався на 72-й хвилині. Педріньйо прийняв м’яч поблизу чужого штрафного майданчика і потужно, а головне точно пробив з лінії штрафного майданчика — без шансів для воротаря. Через 9 хвилин Аліссон подвоїв перевагу донеччан, скориставшись плутаниною в чужому штрафному майданчику. Ще за 2 хвилини Аліссон оформив дубль!

Цікаво, що гру відвідав президент "Шахтаря" Рінат Ахметов, який не показувався на матчах Гірників з травня 2014 року. Ахметов очолював делегацію "Шахтаря" на церемонії прощання з Мірчею Луческу. Очікується, що президент "Шахтаря" також відвідає закритий похорон Містера, запланований на 10 квітня.

Рінат Ахметов на стадіоні "Мейскі"/Фото: ФК "Шахтар"

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться 16 квітня в Алкмарі (Нідерланди). Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал Ліги конференцій, де зіграє проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина".

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).