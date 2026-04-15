Спадщина Луческу: скільки Містер заробив за життя

Іменитий футбольний фахівець займався улюбленою справою до останнього

Румунський футболіст і тренер Мірча Луческу був успішний не лише у футболі. Він реалізувався і як інвестор.

Що потрібно знати

Луческу помер в Університетській лікарні Бухареста

Тренера поховали у сімейному склепі на цвинтарі Беллу

Містер заробив за життя величезний статок

Містер примножив зароблені на футболі гроші, залишивши сім’ї десятки мільйонів євро. Про це повідомляє "Телеграф".

На 2021 рік Луческу входив до списку найбагатших людей Румунії, займаючи в ньому місце в третій сотні. Капітал Містера місцеві ЗМІ оцінювали у 35-37 млн євро. Остання високооплачувана робота Мірчі була в Україні, де він тренував київське "Динамо", заробляючи близько 1,2 млн євро за сезон. У збірній Румунії, яку він тренував аж до госпіталізації, один із найтитулованіших тренерів світу отримував близько 20 тисяч євро на місяць.

Луческу був не лише геніальним стратегом на полі, а й прагматичним інвестором. Він розпочинав свою бізнес-імперію з продажу взуття, після чого переключився на виноробство. Однак найбільший прибуток у розмірі близько 7 млн євро він отримав як інвестор нерухомості.

Спадкоємці Луческу

У Містера залишилася дружина Неллі, син Резван і онуки Марілу та Матей. Примітно, що Резван пішов стопами батька, ставши футболістом і тренером, проте онуки Містера далекі від футболу. Футбольні надії родини Луческу покладаються на Лучіо, правнуку Мірчі, який грає у футбольній школі румунського "Рапіда".

Вдова Мірчі Луческу Неллі із сином Резваном/Фото: Getty Images

Нагадаємо, у неділю, 29 березня 2026 року, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка наставника. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. 7 квітня серце Луческу перестало битися.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а Резван прилетів до Бухаресту з Греції на приватному літаку.