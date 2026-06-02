Команда Аліни Гросу прокоментувала скандал навколо хрещення сина в храмі УПЦ: "Більшість людей керуються власною вірою"

Співачка обрала саме цей храм через родинні традиції

Після резонансу навколо хрещення сина Аліни Гросу та закидів щодо храму, де проходив обряд, команда співачки надала свої пояснення. Представниця артистки розповіла, чому родина обрала саме Свято-Духівський Собор у Чернівцях УПЦ, і що знає про суперечності навколо нього.

У коментарі для "Телеграфу" представниця Аліни Гросу наголосила, що рішення провести хрещення саме в цьому храмі було пов'язане насамперед із сімейною традицією. За її словами, саме у цьому соборі близько 30 років тому хрестили саму співачку. Згодом там же відбувалися хрестини її молодшого брата, двоюрідних родичів та їхніх дітей.

"Для родини це сімейна традиція, тому було ухвалено рішення хрестити Марка саме в цьому храмі. Це рішення було пов'язане насамперед із сімейною історією та самим місцем, а не з конкретним священнослужителем", — зазначила представниця артистки

Також у команді співачки заявили, що Аліна нібито не була обізнана з інформацією, яку публічно озвучила Соня Кошкіна щодо митрополита Мелетія та історії навколо собору.

"Варто розуміти, що далеко не кожна людина детально орієнтується в церковних питаннях, юрисдикціях чи біографіях священнослужителів. Більшість людей керуються власною вірою, сімейними традиціями та звичаями", — пояснила піарниця Аліни Гросу

Митрополит Мелетій

Також представниця Гросу звернула увагу на те, що храм продовжує працювати у своєму нинішньому статусі. На її думку, якщо до діяльності собору чи його представників існують серйозні претензії, то це питання має перебувати у площині відповідальності державних органів.

"Якщо щодо діяльності храму або його представників існують настільки серйозні зауваження, чому він продовжує функціонувати у своєму нинішньому статусі? Це питання, ймовірно, варто адресувати компетентним органам та відповідальним структурам", — додала вона

Ірина Білик похрестила сина Аліни Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, раніше журналістка Соня Кошкіна повідомила, що хрестини маленького Марка-Габріеля відбулися у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, який багато років належав до УПЦ (МП). У 2025 році громада підтримала перехід собору до ПЦУ, однак УПЦ оскаржила це рішення. Зрештою у 2026 році суд підтвердив передачу храму громаді ПЦУ.

Кошкіна також звернула увагу на те, що обряд проводив митрополит Мелетій, ім'я якого раніше неодноразово фігурувало у публікаціях українських медіа через його можливі зв'язки з Росією. За інформацією СБУ та українських медіа, митрополит Мелетій потрапив до переліку священнослужителів УПЦ, щодо яких у 2022 році запровадили санкції. У 2023 році Зеленський позбавив священника українського громадянства через нібито наявність російського паспорта. Сам Мелетій заперечував ці звинувачення та відкидав будь-які закиди щодо зв'язків із РФ.

