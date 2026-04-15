"Шкода, що не побив його": легенда "Динамо" про бійку із сантехніком (відео)

Великий у минулому футболіст потрапив у неприємну історію

Відомий ексфутболіст та колишній тренер "Динамо" Київ Олексій Михайличенко вперше в інтерв’ю розповів про конфлікт із сантехніком у Києві. У січні 2026 року в мережі повідомили, що легенда Біло-Синіх нібито побив комунальника.

Що потрібно знати

Відповідний коментар Михайличенка доступний на YouTube-каналі "Денис Бойко". За його словами, він зараз шкодує, що не побив сантехніка.

Щиро кажучи, говорити про це не хочу. Це піар, який він зробив на цьому. Жаль, що я його не побив, чесно. Він лаявся і вдарив жінок, які прийшли до нього поговорити. То я його просто за шкірки взяв. Це не людина, а хамло. Олексій Михайличенко

Нагадаємо, за словами Михайличенка, скандал спалахнув через відсутність холодної води в багатоквартирному будинку, де він проживає. Аварійна служба виконала роботи, проте сантехнік відмовився цього дня підключати воду до будинку через завершення робочого дня. У ході суперечки комунальник нібито вдарив дружину ексфутболіста, після чого Олексій схопив його і вилаяв. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Комунальник заявив, що Михайличенко вдарив його ногою в пах.

Довідка : Михайличенко – олімпійський чемпіон 1988 року у складі збірної СРСР, багаторазовий чемпіон СРСР, Шотландії, чемпіон Італії. У 1986 році разом із "Динамо" виграв Кубок володарів кубків. Після завершення кар’єри працював тренером у "Динамо", молодіжній та національній збірних України. Біля керма Біло-Синіх 2 рази ставав чемпіоном України, двічі брав Кубок країни й один раз — Суперкубок України. На цей час працює на адміністративній посаді у київському клубі.

