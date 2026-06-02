Стало відомо, коли ЄС ухвалить рішення щодо тимчасового захисту українців

Україна чекає на офіційну позицію Брюсселя

У липні Європейський Союз може ухвалити рішення щодо долі Директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє українським громадянам легально перебувати на території європейських держав. Про це "Телеграфу" стало відомо від високопоставленої дипломатки ЄС.

Так, 4-5 червня у Люксембурзі пройде зустріч Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ — під час обіду міністри обговорять майбутній правовий статус переміщених осіб з України.

"Ми наголошуємо на нашій підтримці українців: близько чотирьох мільйонів українських біженців користуються тимчасовим захистом, і, як відомо, цей режим захисту востаннє було продовжено до березня 2027 року.

Наша мета — забезпечити ясність для переміщених українців щодо їхнього майбутнього статусу, а також дати державам-членам можливість розпочати всі необхідні адміністративні процедури", — заявила високопоставлена дипломатка ЄС.

Співрозмовниця додала, що під час обговорень міністрів не очікується жодних рішень. "Це радше загальна дискусія", — сказала вона.

"Ми не очікуємо ухвалення жодних рішень — вони будуть ухвалені пізніше, ймовірно, у липні. Це важливе питання, і ця дискусія між міністрами має, так би мовити, спрямувати подальший курс дій", — сказала дипломатка.

Джерело "Телеграфу" в українському уряді додало: Київ чекає на офіційну позицію Брюсселя щодо майбутніх механізмів.

Раніше видання Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС повідомило, що країни ЄС розглядають можливість обмежити майбутнє продовження механізму тимчасового захисту для окремих категорій українців.

Серед варіантів, які обговорюються — виключення зі списку чоловіків призовного віку або людей, які залишили Україну нелегально. За даними видання, такі обмеження можуть стосуватися заявників, які подаватимуть на тимчасовий захист після березня наступного року.

В Раді ЄС це поки що не коментують