"Треба випалювати цю нечисть": Вацко жорстко пройшовся по Шевченку (відео)

В українському футболі лунає гучний скандал

Відомий український футбольний коментатор та блогер Віктор Вацко розкритикував голову Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка. Організація та її голова поки що ніяк не відреагували на скандал із "договірняками".

Що потрібно знати

Президент "Полтави" припустив договірний характер матчів своєї команди

Вацко обрушився з критикою на УАФ та Шевченка

Блогер вимагає рішучих заходів

Відповідний коментар Вацко зробив на своєму YouTube каналі. Він закликає Шевченка особисто взяти на контроль справу про договірний характер матчів СК "Полтава".

До Андрія Шевченка питання. Йому справді хочеться увійти в історію як президенту УАФ, під час правління якого до нашого чемпіонату повернулися договірні матчі. Ось так хочеться увійти в історію. Цю нечисть у нашому футболі треба випалювати. Випалювати розпеченим залізом. Я говорив про це і ще раз повторю і повторюватиму. І робити це потрібно на найвищому рівні. Ще раз повторюю, із залученням правоохоронних органів, із максимально суворими каральними заходами. Віктор Вацко

Нагадаємо, Telegram-канал "INSIDE UPL" повідомив, що на гру "Полтава" — "Полісся" було зроблено велику ставку. Йдеться про суму у 850 тисяч (у валюті). Ставка була зроблена на подію "тотал більше 2,5" (3 голи й більше у матчі). Події на полі лише підлили олії у вогонь: вже на 33-й хвилині гравець "Полтави" досить дивно отримав червону картку, а буквально за хвилину полтавський клуб пропустив третій гол, і ставка зайшла. Коефіцієнт на той момент становив 1,55.

Президент "Полтави" Сергій Іващенко припустив, що гравець або кілька гравців "Полтави" зливають матчі, проте довести це не може, зіславшись на відсутність необхідних для цього ресурсів.

Зазначимо, журналісти почали повідомляти про підозрілі матчі в Україні після початку сезону 2025/26. В Українській асоціації футболу у відповідь заявили, що жодних проблем не помітили.