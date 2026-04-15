АЗ — "Шахтар": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги конференцій

Гірники рвуться у півфінал 3-го за силою єврокубка

У четвер, 16 квітня, "Шахтар" у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА зіграє гру-відповідь проти нідерландського клубу АЗ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу АЗ — "Шахтар".

У прямому етері в Україні матч АЗ — "Шахтар" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба транслятора в Instagram.

Гра АЗ — "Шахтар" пройде в Алкмарі (Нідерланди) на стадіоні "АЗ", початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Подивитися матч можна ексклюзивно на MEGOGO за підписками MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Вартість передплати на цей час становить від 279 грн/місяць.

Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал Ліги конференцій, де зіграє проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина". У першій грі "Шахтар" розгромив АЗ із рахунком 3:0. Додамо, що букмекери ставлять на перемогу АЗ у другому поєдинку, щоправда, у вихід нідерландців у наступний раунд не вірять.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).