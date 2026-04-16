АЗ — "Шахтар": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги конференцій

Гірники однією ногою у півфіналі, але розслаблятися не варто

У четвер, 16 квітня, "Шахтар" зіграє гостьовий поєдинок проти нідерландського АЗ у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА. У першому матчі донеччани здобули дивовижну перемогу з рахунком 3:0.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє в гостях з АЗ

Гірники – аутсайдери матчу

Розсудить зустріч німецька бригада арбітрів на чолі зі Свеном Яблонські

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу АЗ — "Шахтар". Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу АЗ — "Шахтар" (оновлюється)

У період між матчами Гірники зіграли ключовий поєдинок у чемпіонаті проти ЛНЗ (2:2). АЗ, своєю чергою, розгромив "Херенвен" (3:0).

Додамо, що букмекери ставлять на перемогу АЗ у другому поєдинку проти донеччан, щоправда, у вихід нідерландців у наступний раунд не вірять. Зазначимо, матч "Алкмар" — "Шахтар" покажуть в Україні. Переможець 2-матчевого протистояння АЗ та "Шахтаря" вийде у півфінал Ліги конференцій, де зіграє проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина".

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — АЗ. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).