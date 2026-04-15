АЗ - "Шахтер": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги конференций

Горняки рвутся в полуфинал 3-го по силе еврокубка

В четверг, 16 апреля, "Шахтер" в рамках 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сыграет ответную игру против нидерландского клуба АЗ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча АЗ — "Шахтер".

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет в гостях с АЗ

Megogo — официальный транслятор встречи

Бесплатная трансляция матча не планируется

В прямом эфире в Украине матч АЗ — "Шахтер" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба транслятора в Instagram.

Игра АЗ — "Шахтер" пройдет в Алкмаре (Нидерланды) на стадионе "АЗ", начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Посмотреть матч можно эксклюзивно на MEGOGO по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. Стоимость подписки на данный момент составляет от 279 грн/месяц.

Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина". В первой игре "Шахтер" разгромил АЗ со счетом 3:0. Добавим, что букмекеры ставят на победу АЗ в ответном поединке, правда, в выход нидерландцев в следующий раунд не верят.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).