"Мишача метушня": у Росії бісяться через німецьке ноу-хау у футболі

Михайло Корнілов
Марі-Луїзе Ета Новина оновлена 12 квітня 2026, 17:23
Марі-Луїзе Ета. Фото fc-union-berlin.de

Жінка-тренерка очолила німецький футбольний клуб

У неділю, 12 квітня, клуб із топ-5 ліг Європи очолила жінка. Йдеться про призначення Марі-Луїзи Ети, яка виконує обов’язки головної тренерки німецького "Уніона".

Що потрібно знати

  • Вперше жінка тренуватиме чоловічу команду у топлізі
  • Кірьяков назвав ситуацію "мишачою метушнею"
  • У мережі висміяли російського футболіста

Ця новина дійшла до Росії, де неоднозначно сприйняли таке "ноу-хау". Наприклад, колишній нападник "Гамбурга" та збірної Росії Сергій Кірьяков розкритикував керівництво "Уніону", повідомляє sovsport.ru. За його словами, чоловіків має тренувати чоловік.

Несподіване ноу-хау. Ще ніхто не здогадувався до такої ідеї, німці стали першопроходцями.

Відразу спливають різні нюанси – роздягальня, голі чоловічі тіла, душова. Навіть не знаю, що з цього вийде, в голові не вкладаються багато речей.

Багато людей навіть не знали про "Уніон", але зараз стежитимуть, що з цього вийде. Сенс був лише у підігріві інтересу до себе. Не думаю, що це рішення ухвалене зі спортивної точки зору. Якась мишача метушня.

Сергій Кір’яков

У мережі висміяли слова Кір’якова. Деякі користувачі запідозрили його у сексизмі.

Зазначимо, "Уніон" йде на 11-му місці у турнірній таблиці Бундесліги. Від зони вильоту команду відокремлює 7 очок.

