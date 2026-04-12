"Мишача метушня": у Росії бісяться через німецьке ноу-хау у футболі
Жінка-тренерка очолила німецький футбольний клуб
У неділю, 12 квітня, клуб із топ-5 ліг Європи очолила жінка. Йдеться про призначення Марі-Луїзи Ети, яка виконує обов’язки головної тренерки німецького "Уніона".
Що потрібно знати
- Вперше жінка тренуватиме чоловічу команду у топлізі
- Кірьяков назвав ситуацію "мишачою метушнею"
- У мережі висміяли російського футболіста
Ця новина дійшла до Росії, де неоднозначно сприйняли таке "ноу-хау". Наприклад, колишній нападник "Гамбурга" та збірної Росії Сергій Кірьяков розкритикував керівництво "Уніону", повідомляє sovsport.ru. За його словами, чоловіків має тренувати чоловік.
Несподіване ноу-хау. Ще ніхто не здогадувався до такої ідеї, німці стали першопроходцями.
Відразу спливають різні нюанси – роздягальня, голі чоловічі тіла, душова. Навіть не знаю, що з цього вийде, в голові не вкладаються багато речей.
Багато людей навіть не знали про "Уніон", але зараз стежитимуть, що з цього вийде. Сенс був лише у підігріві інтересу до себе. Не думаю, що це рішення ухвалене зі спортивної точки зору. Якась мишача метушня.
У мережі висміяли слова Кір’якова. Деякі користувачі запідозрили його у сексизмі.
Зазначимо, "Уніон" йде на 11-му місці у турнірній таблиці Бундесліги. Від зони вильоту команду відокремлює 7 очок.
