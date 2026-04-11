Переплюнув Ахметова: який годинник носить тренер "Шахтаря" Туран (фото)

Арда має дивовижну колекцію хронометрів

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран колекціонує Rolex. Після перемоги над АЗ (3:0) у Лізі конференцій турецький менеджер зустрівся з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

Що потрібно знати

Ахметов з’явився на публіці з годинником від Patek Philippe

Туран має солідну колекцію Rolex

Ахметов на свій перший за майже 12 років футбольний вояж одягнув "скромний" годинник Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar 5140G вартістю близько 46 000 євро (близько 2,3 млн грн). Примітно, що Туран на футбольних матчах частенько був помічений з дорожчими годинниками. Про це повідомляє блогер cats_and_watches у Threads.

Рінат Ахметов одягнув годинник Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar 5140G/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран підписував контракт із "Шахтарем" у годиннику Rolex GMT Master 2 вартістю близько 69 тисяч євро (близько 3,5 млн грн).

Туран підписував контракт із "Шахтарем" у годиннику Rolex GMT Master 2/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран на футбольному матчі у годиннику Rolex Day Date 40 вартістю 60 тисяч євро (близько 3 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран носив годинник Rolex Oyster Perpetual 41 вартістю 23 тисячі євро (близько 1,1 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран на відпочинку засвітив годинник Rolex Daytona ARTISANS DE GENEVE вартістю близько 200 тисяч євро (близько 10 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран показав годинник Rolex 1908 вартістю 50 тисяч євро (близько 2,5 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Арда Турана з годинником Rolex Land-Dweller вартістю 18 тисяч євро (близько 900 тисяч грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф ЛК "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У разі проходу АЗ Гірники вийдуть до півфіналу Ліги конференцій, де зіграють проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина".