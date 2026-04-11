Переплюнув Ахметова: який годинник носить тренер "Шахтаря" Туран (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Арда має дивовижну колекцію хронометрів
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран колекціонує Rolex. Після перемоги над АЗ (3:0) у Лізі конференцій турецький менеджер зустрівся з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.
Що потрібно знати
- Ахметов з'явився на публіці з годинником від Patek Philippe
- Туран має солідну колекцію Rolex
Ахметов на свій перший за майже 12 років футбольний вояж одягнув "скромний" годинник Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar 5140G вартістю близько 46 000 євро (близько 2,3 млн грн). Примітно, що Туран на футбольних матчах частенько був помічений з дорожчими годинниками. Про це повідомляє блогер cats_and_watches у Threads.
Туран підписував контракт із "Шахтарем" у годиннику Rolex GMT Master 2 вартістю близько 69 тисяч євро (близько 3,5 млн грн).
Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).
На першій стадії плей-оф ЛК "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У разі проходу АЗ Гірники вийдуть до півфіналу Ліги конференцій, де зіграють проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина".