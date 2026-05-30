Прокляття Дрейка та автобус: найкращі жарти та меми про фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — "Арсенал"

У суботу, 30 травня, ПСЖ переміг "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальті) у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Каноніри виставили "автобус" після забитого м’яча, але це їм не допомогло.

ПСЖ вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів

Каноніри виставили в обороні "автобус"

Мережа відреагувала на матч мемами та жартами

Інтернет сміявся з чергової провальної ставки репера Дрейка, а також з подій у грі. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра відмінно почалася для "Арсеналу"

У першому таймі дісталося російському воротареві ПСЖ Матвію Сафонову

Ситуацію висміяли на альтернативній трансляції від Megogo

"Арсенал" після забитого м’яча сів в оборону, викликавши хвилю жартів

Канонірів порівнювали з автобусом. Так називають тактику глухої оборони у футболі

У другому таймі ПСЖ зрівняв рахунок

Забарний раптово з’явився на полі у 2 екстратаймі

Справа дійшла до серії пенальті

Репер відомий своєю любов’ю до азартних ігор і часто публікує у соцмережах скриншоти ставок на мільйони доларів. Через його вибір фаворити регулярно зазнають фіаско. Так сталося і у фіналі ЛЧ

ПСЖ здобув перемогу у серії 11-метрових

"Арсенал" традиційно володіє м’ячем, проте у фіналі ЛЧ було інакше

"Динамо" виховало Забарного

"Арсенал" підвів англійський футбол, решту єврокубків виграли саме англійці

"Арсенал" вдруге залишився без трофею Ліги чемпіонів

У Парижі почалися заворушення ще під час гри, ніч у столиці Франції буде спекотною

Каноніри без трофею ЛЧ

Атака ПСЖ не вразила у фіналі ЛЧ

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11 місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).