Луческу зробив пророцтво у 26 років: футбольний заповіт Містера

Одне з бажань Мірчі виповнилося

Футбольну спадщину Мірчі Луческу розкрив сам великий тренер, коли йому було лише 26 років. Румунська преса розповіла деталі пророцтва Містера після його смерті в Університетській лікарні Бухареста (Румунія).

Що потрібно знати

Луческу помер у Бухаресті

Мірча мріяв, щоб син пішов його стопами

Резван Луческу був футболістом і став успішним тренером

1971 року Луческу склав свій футбольний заповіт. Про це повідомляє fanatik.ro.

В інтерв’ю журналу "Familia" 26-річний Мірча говорив, що дуже хотів, щоб його син Резван, якому тоді було лише два роки, пішов його стопами. Неймовірно, але Резван Луческу, якому зараз 57 років, був професійним футболістом, після чого став успішним тренером. Нині він тренує грецький ПАОК.

Він міг би зробити набагато більше, ніж я зробив! І я сподіваюся, що Резван компенсує мої недоліки! Мірча Луческу 1971 року

Мірча Луческу з дружиною Неллі та сином Резваном/Фото: fanatik.ro

Резван Луческу/Фото: Getty Images

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка наставника. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а син Резван прилетів до Бухаресту на приватному літаку.