Як виглядають спадкоємці Луческу: що відомо про онуків Містера (фото)

Внуки легенди далекі від футболу

Великий румунський футболіст і тренер Мірча Луческу залишив по собі величезну футбольну спадщину. Містера, який понад 10 років працював в Україні, не стало 7 квітня.

Син Луческу Резван повторив футбольний шлях батька. Спершу він грав на професійному рівні, після чого став відомим тренером. "Телеграф" розповідає, що відомо про спадкоємців Мірчі.

У Мірчі та його дружини Неллі одна дитина – син Резван. Він колишній професійний футболіст, грав на позиції воротаря в румунських клубах, а також за італійську "Крему". На початку нульових він став тренером. Луческу-молодший встиг попрацювати не лише в Румунії, а й у Катарі, Греції та Саудівській Аравії. Нині він очолює ПАОК.

Мірча та Неллі Луческу із сином/Фото: prosport.ro

Резван з дружиною Аною Марією виховали двох дітей — дочку Марію Луїзу (Марілу) та сина Матея.

Марілу Луческу 34 роки. Вона веде скромний спосіб життя, дбаючи не лише про сім’ю, а й про благодійність. Вона співає у церковному хорі та дуже близька зі своєю бабусею. Після навчання у Швейцарії та життя у Південній Африці вона повернулася до Румунії разом зі своїм чоловіком. Зятем Резвана став перуанець Луїс Ескобедо Д’Англес – професор-дослідник в Університеті Вільного штату (Південна Африка). Луїс активно бореться із расовою дискримінацією. Пара виховує трьох дітей у Бухаресті, старшому (Лучіо) – 7 років. Можливо, саме він продовжить футбольну історію сім’ї, адже хлопчик займається в Академії "Рапіда" (Бухарест).

Марілу Луческу та Луїс Ескобедо/Фото: Facebook

Молодший онук Мірчі Луческу Матей вибрав кар’єру автогонщика, хоча Містер хотів бачити його у футболі.

Матей, мій онук, спочатку був талановитий, але я не розумію, що трапилося, пізніше він захопився автомобілями. Можливо, він був також дуже амбітний. Він зрозумів, що не зможе стати номером один у футболі, і покинув цю справу. Він грав і воротарем, і нападником. Я грав із ним. Я намагався його мотивувати. Мірча Луческу

Матей Луческу, підприємець, який відродив пивний бренд Grivița, 2025 року посів перше місце на п’єдесталі пошани у своїй категорії на першому етапі Національного чемпіонату.

Матей Луческу під час гонки/Фото: fanatik.ro

Матей Луческу/Фото: fanatik.ro

Приємна зміна після заводського комбінезону – гоночний костюм. Мені дуже подобається, це неймовірно красивий вид спорту, і для мене він принаймні розслаблюючий. Я фанат автомобілів із самого дитинства. Матей Луческу

Нагадаємо, прощальна церемонія із Луческу розтягнулася на 3 дні. 8-9 квітня усі охочі могли віддати останню шану великому тренеру на Національній арені Бухареста. 10 квітня відбудеться служба в церкві Святого Елефтеріоса, після чого відбудеться похорон Мірчі з військовими почестями на цвинтарі Беллу. На прохання сім’ї, відвідування церкви та цвинтаря буде обмежено.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка наставника. Лікар заборонив Мірче залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. 7 квітня серце Луческу перестало битися.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а Резван прилетів до Бухаресту з Греції на приватному літаку.