"Мова для бідних": на Ахметова накинулися в мережі через коментар на ТБ

Футбольний функціонер опинився в епіцентрі скандалу

Український мільярдер, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов уперше за майже 12 років відвідав футбольний матч своєї команди. Візит функціонера додав мотивації Гірникам, які розгромили нідерландський АЗ (3:0) у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Що потрібно знати

"Шахтар" обіграв АЗ у Польщі

Ахметов несподівано відвідав гру

Після матчу президент Гірників дав коментар російською мовою

Після гри офіційний транслятор зустрічі Megogo взяв інтерв’ю в Ахметова. Все б нічого, але функціонер говорив російською мовою, через що виникли суперечки у мережі. У Threads задали риторичне питання медіаплатформі, чому ніхто не зробив зауваження мільярдеру.

Думка користувачів розділилася. Дехто вважає, що Ахметов скористався своїм правом говорити зручною для нього мовою. Крім того, юридично мовник нічого не порушив. У пункті 8 частини восьмої статті 40 закону "Про медіа" допускається використання недержавної мови без дублювання або озвучки у репортажі з місця події (крім мови та реплік журналістів відповідного медіа).

Проте частина користувачів розкритикувала Ахметова та мовника за використання мови країни-агресора. Один із них написав, що "мова для бідних".

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У разі проходу АЗ Гірники вийдуть у півфінал Ліги конференцій, де зіграють проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина".