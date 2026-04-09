На прощання з Луческу прийшов зірковий український футболіст: Суркіс та Ахметов прилетять пізніше
У Бухаресті відбувається церемонія прощання з великим тренером
Відомий український футболіст Дмитро Чигринський прилетів до Бухаресту, щоб попрощатися із Мірчею Луческу. Містер помер 7 квітня у лікарні.
Чигринський, який працював із Луческу у "Шахтарі", зі сльозами на очах вимовив зворушливу промову. Про це повідомляє fanatik.
Я просто хочу подякувати йому за ту роль, яку він зіграв у моєму розвитку. Я гадаю, він був учителем, наставником, майстром для всіх нас. І я думаю, тепер ми нарешті зрозуміємо, наскільки він був великий.
Я маю на увазі, наскільки він був великий і яку важливу роль, яку величезну спадщину він залишив у футболі та особисто для всіх людей, яких він тренував та з якими був пов’язаний. Я дуже вдячний йому. Я почуваюся щасливим, що мені пощастило мати його як тренера протягом стількох років. Дякую.
Видання зазначає, що президенти київського "Динамо" та "Шахтаря" Ігор Суркіс та Рінат Ахметов відповідно прилетять на похорон Луческу у п’ятницю, 10 квітня.
Охочі віддати останні почесті великому тренеру Луческу зможуть зробити це у четвер, 9 квітня, на Національній арені Бухареста з 10:00 до 20:00 за місцевим часом. Завершальний день церемоній відбудеться 10 квітня. Спочатку пройде служба в церкві Святого Елефтеріоса, початок о 10:00, потім о 13:10 відбудеться похорон з військовими почестями на цвинтарі Беллу. На прохання сім’ї, відвідування церкви та цвинтаря буде обмежено.
Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка наставника. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. 7 квітня серце Луческу перестало битися.
Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а син Резван прилетів до Бухаресту на приватному літаку.