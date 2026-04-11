Переплюнул Ахметова: какие часы носит тренер "Шахтера" Туран (фото)
Арда имеет впечатляющую коллекцию хронометров
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран коллекционирует Rolex. После победы над АЗ (3:0) в Лиге конференций турецкий менеджер встретился с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.
- Ахметов показался на публике с часами от Patek Philippe
- Туран имеет солидную коллекцию Rolex
Ахметов на свой первый за почти 12 лет футбольный вояж надел "скромные" часы Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar 5140G стоимостью око 46 000 евро (около 2,3 млн грн). Примечательно, что Туран на футбольных матчах частенько был замечен с более дорогими часами. Об этом сообщает блогер cats_and_watches в Threads.
Туран подписывал контракт с "Шахтером" в часах Rolex GMT Master 2 стоимостью около 69 тысяч евро (около 3,5 млн грн).
Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).
На первой стадии плей-офф ЛК "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В случае прохода АЗ Горняки выйдут в полуфинал Лиги конференций, где сыграют против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".