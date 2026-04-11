Переплюнул Ахметова: какие часы носит тренер "Шахтера" Туран (фото)

Арда имеет впечатляющую коллекцию хронометров

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран коллекционирует Rolex. После победы над АЗ (3:0) в Лиге конференций турецкий менеджер встретился с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

Что нужно знать

Ахметов показался на публике с часами от Patek Philippe

Туран имеет солидную коллекцию Rolex

Ахметов на свой первый за почти 12 лет футбольный вояж надел "скромные" часы Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar 5140G стоимостью око 46 000 евро (около 2,3 млн грн). Примечательно, что Туран на футбольных матчах частенько был замечен с более дорогими часами. Об этом сообщает блогер cats_and_watches в Threads.

Ринат Ахметов надел часы Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar 5140G/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран подписывал контракт с "Шахтером" в часах Rolex GMT Master 2 стоимостью около 69 тысяч евро (около 3,5 млн грн).

Туран подписывал контракт с "Шахтером" в часах Rolex GMT Master 2/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран на футбольном матче в часах Rolex Day Date 40 стоимостью 60 тысяч евро (около 3 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран носил часы Rolex Oyster Perpetual 41 стоимостью 23 тысяч евро (около 1,1 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран на отдыхе засветил часы Rolex Daytona ARTISANS DE GENEVE стоимостью около 200 тысяч евро (около 10 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Туран показал часы Rolex 1908 стоимостью 50 тысяч евро (около 2,5 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Арда Турана с часами Rolex Land-Dweller стоимостью 18 тысяч евро (около 900 тысяч грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф ЛК "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В случае прохода АЗ Горняки выйдут в полуфинал Лиги конференций, где сыграют против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".