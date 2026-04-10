Луческу поховали з військовими почестями: як виглядає елітна могила Містера (фото)

Сім’я та близькі провели Містера в останню путь

У п’ятницю, 10 квітня, на цвинтарі Беллу в Бухаресті (Румунія) відбувся похорон великого румунського футболіста та тренера Мірчі Луческу. Прощальна церемонія з Містером розпочалася ще 8 квітня та розтягнулася на 3 дні.

Після відспівування Луческу в церкві Святого Елефтеріоса відбувся його похорон з військовими почестями на цвинтарі Беллу. На прохання сім’ї, відвідування церкви та цвинтаря буде обмежено. Про це повідомляє fanatik.ro.

Луческу проводили в останню путь у церкві Святого Елефтеріоса

Вдова Мірчі Луческу Неллі із сином Резваном

Військовий оркестр виконав румунський гімн, а Національна гвардія зробила кілька артилерійських залпів. Після панахиди, що відбулася на цвинтарі Беллу, Мірча Луческу було поховано у сімейному склепі.

Сімейне поховання Луческу розташоване на головній алеї цвинтаря Беллу, біля входу, що вважається найпрестижнішим місцем на найбажанішому цвинтарі Румунії. Цвинтар Беллу, заснований у 1858 році на землі, подарованій бароном Барбу Беллу місту Бухаресту, внесений до списку історичних пам’яток у 2010 році, входить до Асоціації значних цвинтарів Європи. Він є останнім домом для румунської еліти понад 160 років.

Могила не відрізняється помпезністю, але побудована з елегантністю та увагою до деталей.

Ранг, слава, багатство, все на землі закінчується, хоч би яка краса існувала, все гине і зникає. Живі, скільки справ, пам’ятників, добрих вчинків ви не залишили по собі. Напис, висічений на родинній гробниці Луческу

Цей цвинтар протягом десятиліть функціонує як ринок посмертної нерухомості, один із найпрестижніших і найдорожчих у Румунії. Сімейна гробниця Луческу належить до категорії тих, що коштують "кілька десятків тисяч євро". Мірча придбав це місце понад 10 років тому.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка наставника. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. 7 квітня серце Луческу перестало битися.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а Резван прилетів до Бухаресту з Греції на приватному літаку.