Луческу поховали з військовими почестями: як виглядає елітна могила Містера (фото)
Сім’я та близькі провели Містера в останню путь
У п’ятницю, 10 квітня, на цвинтарі Беллу в Бухаресті (Румунія) відбувся похорон великого румунського футболіста та тренера Мірчі Луческу. Прощальна церемонія з Містером розпочалася ще 8 квітня та розтягнулася на 3 дні.
Що потрібно знати
- Луческу помер в Університетській лікарні Бухареста
- Тренера поховали у сімейному склепі
- Сімейна гробниця Луческу знаходиться в елітному місці
Після відспівування Луческу в церкві Святого Елефтеріоса відбувся його похорон з військовими почестями на цвинтарі Беллу. На прохання сім’ї, відвідування церкви та цвинтаря буде обмежено. Про це повідомляє fanatik.ro.
Військовий оркестр виконав румунський гімн, а Національна гвардія зробила кілька артилерійських залпів. Після панахиди, що відбулася на цвинтарі Беллу, Мірча Луческу було поховано у сімейному склепі.
Сімейне поховання Луческу розташоване на головній алеї цвинтаря Беллу, біля входу, що вважається найпрестижнішим місцем на найбажанішому цвинтарі Румунії. Цвинтар Беллу, заснований у 1858 році на землі, подарованій бароном Барбу Беллу місту Бухаресту, внесений до списку історичних пам’яток у 2010 році, входить до Асоціації значних цвинтарів Європи. Він є останнім домом для румунської еліти понад 160 років.
Як виглядає сімейна гробниця Луческу
Могила не відрізняється помпезністю, але побудована з елегантністю та увагою до деталей.
Ранг, слава, багатство, все на землі закінчується, хоч би яка краса існувала, все гине і зникає. Живі, скільки справ, пам’ятників, добрих вчинків ви не залишили по собі.
Цей цвинтар протягом десятиліть функціонує як ринок посмертної нерухомості, один із найпрестижніших і найдорожчих у Румунії. Сімейна гробниця Луческу належить до категорії тих, що коштують "кілька десятків тисяч євро". Мірча придбав це місце понад 10 років тому.
Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка наставника. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. 7 квітня серце Луческу перестало битися.
Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а Резван прилетів до Бухаресту з Греції на приватному літаку.