Відповідь буде дзеркальна: Сибіга про загрозу провокацій з боку Білорусі

За словами дипломата, у нашої держави є необхідні ресурси, щоб реагувати на небезпеку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про те, як Україна реагуватиме на загрозу можливого наступу з Білорусі, а також про подальші спільні з партнерами кроки після масованого обстрілу Києва та погроз новими атаками.

Відповідні заяви глава МЗС зробив під час пресконференції з лідеркою демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська. На зустрічі з журналістами побував кореспондент "Телеграфу".

Про загрозу з Білорусі

"Коли ми бачимо чергову спробу втягти білоруський народ у цю війну, чужу війну, тому, звичайно, ми реагуємо. І, до речі, ми будемо дзеркалити. Ми будемо дзеркалити у разі будь-яких провокативних ворожих дій щодо України, Україна буде дзеркалити у своїх відповідях рішуче і жорстко. І зараз у нас є до цього всі спроможності", — заявив міністр закордонних справ, передає кореспондент "Телеграфу".

Глава дипломатичного відомства також додав, що не треба мати ілюзій щодо Білорусі, адже режим самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенко занадто інтегрований в злочинну комбінацію з росіянами.

"Тому треба діяти рішуче… І ще раз повторюся, наша мета — запобігти створенню загроз, втягуванню білоруського народу у чужу війну", — додав міністр.

Реакція на обстріл Києва та нові погрози

Сибіга зазначив, що обговорив з партнерами позавчорашній масштабний обстріл України та зокрема Києва. Також у цьому контексті міністр відповів на запитання щодо нових погроз з боку Росії. Зауважимо, що МЗС РФ "попередило" про підготовку атак на столицю.

"Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися ось цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. І знаємо, коли він (Путін — ред.) підвищує цю риторику.

Тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність, то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, оце знову ж таки насміхання над усіма мирними зусиллями. Жодних ознак до мирного процесу вони не подають, навпаки вони ескалюють. Значить, і реакція світу повинна бути пропорційна", — сказав глава МЗС.

Він додав, що також говорили про додаткові пакети допомоги Україні.

"Путін повинен розуміти наслідки своєї відмови від серйозних перемовин. Він повинен врешті-решт усвідомити, що він ніколи не досягне військових цілей на території України. Не досягне він цього. Йому треба зараз врятувати свою країну, якщо не вдасться", — пояснив Сибіга.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час масованої атаки на Київ в ніч на 24 травня постраждала історична будівля МЦКМ (колишній "Жовтневий Палац"). Вибухова хвиля завдала споруді значних ушкоджень: пошкоджено дах, який горів, фасад, вікна та частково внутрішні приміщення.