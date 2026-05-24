"Ролан Гаррос-2026": розклад та результати українок (відео)
Українки виступлять на головному ґрунтовому турнірі сезону
У неділю, 24 травня, у Парижі (Франція) стартує 125-й розіграш Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У битву за трофей вступають 7 українських тенісисток-одиночок.
Що потрібно знати
- "Ролан Гаррос-2026" пройде з 24 травня до 7 червня 2026 року
- 7 українок виступлять в одиночному розряді
- Призовий фонд турніру складає понад 61 млн євро
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів українок на "Ролан Гаррос-2026". Україну в одиночному розряді представлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Українські чоловіки не кваліфікувалися на Турнір Великого Шлему. Дивитись ігри в Україні можна на телеканалах Eurosport та медіаплатформі Megogo.
Розклад, результати та відеоогляди матчів українок на "Ролан Гаррос-2026" (оновлюється)
Неділя, 24 травня. Перший запуск (матч) починається о 12:00
Перший раунд — Марта Костюк — Оксана Селехметьєва (нейтральна) — Court Simonne-Mathieu, 1 запуск
Перший раунд — Юлія Стародубцева — Анна Блінкова (нейтральна) — Court 9, 2 запуск
Перший раунд — Дарія Снігур — Клара Таусон (Данія) — Court 12, 4 запуск
Зазначимо, 2026 став найуспішнішим роком для українського жіночого тенісу за кількістю фіналів у Турі. У травні 2026 року Костюк і Світоліна виграли турніри рівня WTA 1000. Марта перемогла в Мадриді, а Еліна тріумфувала в Римі.