"Ролан Гаррос-2026": розклад та результати українок (відео)

Українки виступлять на головному ґрунтовому турнірі сезону

У неділю, 24 травня, у Парижі (Франція) стартує 125-й розіграш Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У битву за трофей вступають 7 українських тенісисток-одиночок.

Що потрібно знати

"Ролан Гаррос-2026" пройде з 24 травня до 7 червня 2026 року

7 українок виступлять в одиночному розряді

Призовий фонд турніру складає понад 61 млн євро

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів українок на "Ролан Гаррос-2026". Україну в одиночному розряді представлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Українські чоловіки не кваліфікувалися на Турнір Великого Шлему. Дивитись ігри в Україні можна на телеканалах Eurosport та медіаплатформі Megogo.

Розклад, результати та відеоогляди матчів українок на "Ролан Гаррос-2026" (оновлюється)

Неділя, 24 травня. Перший запуск (матч) починається о 12:00

Перший раунд — Марта Костюк — Оксана Селехметьєва (нейтральна) — Court Simonne-Mathieu, 1 запуск

Перший раунд — Юлія Стародубцева — Анна Блінкова (нейтральна) — Court 9, 2 запуск

Перший раунд — Дарія Снігур — Клара Таусон (Данія) — Court 12, 4 запуск

Зазначимо, 2026 став найуспішнішим роком для українського жіночого тенісу за кількістю фіналів у Турі. У травні 2026 року Костюк і Світоліна виграли турніри рівня WTA 1000. Марта перемогла в Мадриді, а Еліна тріумфувала в Римі.