"Мова для бедных": на Ахметова набросились в сети из-за комментария на ТВ

Футбольный функционер оказался в эпицентре скандала

Украинский миллиардер, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов впервые за почти 12 лет посетил футбольный матч своей команды. Визит функционера добавил мотивации Горнякам, которые разгромили нидерландский АЗ (3:0) в четвертьфинале Лиги конференций.

После игры официальный транслятор встречи Megogo взял интервью у Ахметова. Все бы ничего, но функционер говорил на русском языке, из-за чего возникли споры в сети. В Threads задали риторический вопрос медиа-платформе, почему никто не сделал замечание миллиардеру.

Мнение пользователей разделилось. Некоторые считают, что Ахметов воспользовался своим правом говорить на удобном для него языке. Кроме того, юридически вещатель ничего не нарушил. В пункте 8 части восьмой статьи 40 закона "О медиа" допускается использование негосударственного языка без дублирования или озвучки в репортаже с места события (кроме языка и реплик журналистов соответствующего медиа).

Тем не менее часть пользователей раскритиковала Ахметова и вещателя за использование языка страны-агрессора. Один из них написал, что "мова для бедных".

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В случае прохода АЗ Горняки выйдут в полуфинал Лиги конференций, где сыграют против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".