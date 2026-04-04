Чісора — Вайлдер: відео розігрівальних боїв

У суботу, 4 квітня, на арені O2 у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У мейнівенті на ринг вийдуть супертяжі Дерек Чісора (36-13, 23 КО) та Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО). "Телеграф" проведе онлайн — трансляцію шоу боксу Чісора — Вайлдер.

Чісора й Вайлдер – хедлайнери вечора боксу в Лондоні

Декілька боїв шоу показали безкоштовно

Основний кард вечора покаже медіа-платформа DAZN

На сайті "Телеграф" доступне повне відео розігрівальних боїв шоу Чісора — Вайлдер від YouTube-каналу DAZN. Основний кард стартує о 21:00 за київським часом.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися шоу боксу Чісора — Вайлдер в Україні. Додамо, що Дерек — невеликий фаворит у протистоянні з американцем.

Зазначимо, на цей час поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Олександр та Фабіо свої бої проведуть у травні 2026 року.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.