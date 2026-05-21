"Без цього немає єдності парламенту": у "Слузі народу" розкрили деталі зустрічі із Зеленським

У фракції заявили про важливість єдності для роботи парламенту

Питання єдності фракції та подальшої роботи Верховної Ради стали головними під час зустрічі керівництва фракції "Слуги народу" із президентом Володимиром Зеленським і керівником Офісу президента Кирилом Будановим.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив народний депутат Максим Ткаченко. "Питання було одне — єдність фракції "Слуга народу" і відповідно це єдність парламенту. Тому що без "Слуги народу", без нашої фракції монобільшості немає парламенту", — зазначив парламентар.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія окреслив теми зустрічі як питання євроінтеграційного курсу України та посилення стійкості держави. За його словами, наступного тижня робота продовжиться у ширшому форматі, а найближчим часом також планується засідання фракції за участі президента.

Довідково: На травень 2026 року до фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України входять 228 народних депутатів. Для утримання монобільшості потрібно щонайменше 226 нардепів, адже ця кількість рахується від конституційної (450), а не фактичної (392) кількості парламентарів.

